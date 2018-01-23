Дольщики ЖК "Солнечный город" с открытым письмом обратились к губернатору Прикамья

Дольщики пятой очереди ЖК "Солнечный город" направили губернатору Пермского края Максиму Решетникову открытое письмо, в котором рассказали о многочисленных нарушениях по их дому на Островского, 93б, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем обращении дольщики указывают, что действия застройщика "ПМ-Девелопмент" привели к тому, что покупатели квартир в жилом комплексе оказались лишены своих законных прав. В частности, дольщики отмечают, что 3 ноября 2015 г. застройщик объявил о начале строительства пятой очереди ЖК "Солнечный город" и стал привлекать средства дольщиков, несмотря на то, что разрешения на строительство на этом участке в установленном законом порядке застройщик не получил. В июле 2016 г., уже на высокой стадии готовности дома, в нарушение закона, "ПМ-Девелопмент" без согласия дольщиков разделил участок на два отдельных. Залоги дольщиков, по их словам, без их согласия были переведены на один из участков. Второй участок, таким образом, был в нарушение законодательства о долевом строительстве выведен из состава залогового имущества, стоимость этого имущества уменьшилась, сократилась площадь бесплатной парковки, считают дольщики. Разрешение на строительство на этом участке получено застройщиком лишь в августе 2017 г., когда дом был фактически достроен и все квартиры в нем проданы.

Дольщики опасаются, что в результате выделения участка из состава общедомовой территории они окажутся "отрезанными" от бесплатного проезда к дому, поскольку территория примыкает к ТЦ "Радуга", собственником которого также является "ПМ-Девелопмент".

"Коммерческие интересы прямо диктуют ему сделать именно стоянку для клиентов перед магазином. И мы видим, что это уже делается — за счет очередного ущемления наших прав. Поверьте, наши опасения имеют под собой основания. У нас перед глазами есть примеры подобного поведения застройщика. В результате подобных манипуляций с землей фактически лишены придомовой территории оказались наши соседи — жители четвертой очереди (Островского, 93в). Тому, что ради процветания своего любимого детища — ТЦ "Радуга" – "ПМ-Девелопмент" также готов легко поступиться интересами жителей, также есть свидетельства. Уже были установлены попытки — и небезуспешные - "повесить" функционирование коммуникаций ТЦ на счет жителей домов микрорайона", - говорится в тексте обращения.

В своем письме будущие жильцы просят главу Прикамья обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Пермском крае.

"Уважаемый Максим Геннадьевич! Мы знаем из СМИ, какое внимание Вы уделяете теме градостроительства, формированию комфортной городской среды, установлению понятных и прозрачных правил в этой очень "мутной" и конфликтной пока сфере. Уверены, что подавляющее большинство жителей края разделяют ваши приоритеты. Однако эти цели будут недостижимы, если не навести порядок во взаимодействии ведомств, если не заставить чиновников работать честно в интересах граждан, а не стоять на защите коммерческих интересов тех или иных девелоперов. Поэтому очень рассчитываем на вашу помощь в скорейшем объективном разрешении этого конфликта. Это станет примером для многих чиновников и застройщиков, избавит их от соблазна подобных манипуляций в будущем. И как следствие — снизит остроту противостояния дольщиков и застройщиков в Пермском крае", - говорится в письме.

Отметим, что ряд нарушений при строительстве объекта был также зафиксирован краевым министерством строительства. По информации ведомства, внеплановая проверка соблюдения градостроительного законодательства при строительстве дома на ул. Островского, 93б была инициирована в начале ноября 2017 г.

"По итогам проверки были выявлены нарушения градостроительных требований в части выдачи разрешения на строительство многоквартирного дома на земельном участке, сформированном с нарушением правил благоустройства и содержания территории в Перми. В результате Минстроем были применены административные меры воздействия в адрес департамента градостроительства Перми. Результаты проверки были направлены в прокуратуру для принятия дальнейших мер", - сообщают в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края.