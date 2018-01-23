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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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Глава Перми о развитии застроенных территорий: "Мы находимся в поиске механизма социального соинвестирования"
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дмитрий самойлов, пермь (2014) | Фото: rg.ru

Депутаты Пермской городской думы в рамках часа депутата на сегодняшнем заседании заслушали доклад первого заместителя главы администрации Виктора Агеева о реализации инвестиционных проектов в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В 2017 г. плановый объем инвестиций и средств на капитальные ремонты в бюджете города составил 3,6 млрд руб. или 14,5% совокупного объема бюджета. К 2020 г. сумма расходов инвестиционного характера составит 5,5 млрд руб. или почти 21% бюджета города. Всего в 2017 г на реализацию непосредственно инвестиционных проектов без учета капремонтов было направлено 2 млрд 782 млн руб. Большая часть средств была направлена на реализацию проектов в сфере ЖКХ, образование, дорожного хозяйства, были реализованы проекты в сфере внешнего благоустройства, физкультуры и спорта и общественной безопасности", - сообщил Виктор Агеев.

В числе приоритетов работы в 2018 году Виктор Агеев отметил строительство новых корпусов школ №59 и 42, спортивной площадки для школы №135 и приобретение в собственность зданий по ул. Грибоедова и Чернышевского под детские сады. Также приоритетом является приобретение покупки 11,6 тыс. кв. м жилых помещений для расселения непригодного жилья и 3,2 тыс. жилых помещений для детей сирот, строительство спортивных объектов, благоустройство скверов, строительство пожарных водоемов, берегоукрепительных сооружений.

После доклада депутаты получили возможность задать вопросы. В частности, парламентариев интересовало развитие застроенных территорий города. Депутат Михаил Бесфамильный поинтересовался, почему с июля 2017 г. ни один участок не был выставлен на торги по программе развития застроенных территорий. А депутат Арсен Болквадзе спросил, сколько аварийного и ветхого жилья будет расселено в этом году. Отвечая на вопрос народных избранников Виктор Агеев пояснил, что документ об участках подготовлен и будет вынесен на заседание в феврале-марте. Глава Перми Дмитрий Самойлов дополнил ответ Виктора Агеева, сообщив, что администрация города находится в поиске механизма социального соинвестирования.

"Механизм использования застроенных территорий у нас в городе действительно сложился. Но уровень участия в этом механизме муниципально-частного партнерства частных компаний за все годы в среднем не превышает 15%. 85% - за счет муниципального бюджета. Пример с компанией "Талан", когда застройщик платит 200 млн руб. за площадку и расселяет - это счастливое исключение. Сегодня идет оценка всех возможных выставлений на конкурс под развитие застроенных территорий для принятия решения - мы сами расселяем и потом используем участок или предоставляем такие возможности нашим застройщикам. Яркий пример - 116 и 117 кварталы в центре города. В свое время мы их выставляли на конкурс, но не сложилось. Из-за ограничений по высотности эти кварталы не были расселены и застройщик разорвал эти отношения. Сегодня мы договорились с краевым правительством, что мы эти кварталы расселяем за счет бюджета, в том числе краевых инвестиций, получаем полтора гектара земли в центре города, и, скорее всего, в этой логике мы и дальше будем двигаться: все центральные площадки будем расселять согласовано за счет бюджетных инвестиций, а по расселению аварийного жилья не в центре города выработаем алгоритмы. Ни для кого не секрет, что мы в поиске механизма социального соинвестирования", - обратился к депутатам глава города. Он также напомнил депутатам о компании "Кортрос", которая выкупила участок у "Стройиндустрии" под строительство новой школы и передала его городу. Дмитрий Самойлов призвал депутатов к взаимодействию и находить взаимоприемлемые механизмы.

Напомним, благодаря городской программе развития застроенных территорий, в 2017 году в благоустроенное жилье переехала 121 семья. По этой программе расселение жильцов проводит инвестор, а после завершения расселения начинается строительство новых домов.

Кроме того, 2017 год ознаменовался стартом заселения второго муниципального дома на улице Баранчинской, 10.

Заслушав информацию о реализации инвестиционных проектов, депутаты городской думы приняли ее к сведению, но рекомендовали администрации города до 1 июля представить предложения по минимизации рисков от срыва инвестпроектов, а до 29 июля - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов, планируемых к завершению в 2018 году.

Другие новости по темам: развитие застроенных территорий, расселение, дмитрий самойлов, заседание пермской городской думы
23.01.2018 10:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:59 Екб


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Глава Перми о развитии застроенных территорий: "Мы находимся в поиске механизма социального соинвестирования"
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