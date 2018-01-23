Шойгу заявил о желании ряда стран Ближнего Востока и Азии приобрести С-400

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о желании ряда стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

"Без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира", - сказал Шойгу в ходе визита в Мьянму, Лаос и Вьетнам, передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время ведется соответствующая переговорная работа. "Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - отметил министр.

Напомним, в прошлом году президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Первые поставки должны состояться в марте 2020 года.

Также сообщалось, что Москва и Эр-Рияд договорились о поставках вооружений, среди которых указываются и новейшие системы ПВО С-400 "Триумф". Уточнялось, что Саудовская Аравия готова приобрести не менее четырех таких дивизионов.

После этого США выразили обеспокоенность по поводу того, что их союзники проявляют интерес к приобретению российской зенитно-ракетной системы С-400. В Кремле назвали безосновательными опасения Вашингтона, заявив, что военно-техническое сотрудничество РФ и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.