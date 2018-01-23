ГИБДД Кургана призывает водителей остаться дома и не ездить на машине в сильные морозы

ГИБДД Кургана напоминает водителям, что в связи с низкими температурами воздуха возможно ухудшение транспортно-эксплуатационной ситуации на автодорогах и на улично-дорожной сети города.

Полицейские просят автолюбителей соизмерять погодные условия и дорожную обстановку с техническими характеристиками своих автомобилей, а также по возможности воздержаться от поездки, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

"В условиях ухудшения видимости из-за клубов пара, исходящего от движущихся впереди автомобилей, необходимо выдерживать безопасную дистанцию. Водителям нельзя забывать о снижении сцепных качеств резины в мороз, необходимо соблюдать скоростной режим движения, соответствующий конкретным дорожным условиям. Во избежание заноса автомобиля не прибегать к резким маневрам. Необходимо быть крайне внимательными при проезде пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим движения", - добавили в полиции.

Как ранее сообщало Накануне.RU, из-за сильных морозов в Кургане отменили занятия в школах с 1 по 11 класс 1 и 2 смены.