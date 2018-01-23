Полицейские Кургана ищут очевидцев аварии с участием пенсионерки на улице Станционной

Полицейские Кургана разыскивают свидетелей аварии, в которой пострадала пенсионерка.

ДТП произошло в прошлом году 30 октября в 18.10 у дома №58 на улице Станционной, сообщили Накануне.RU в отделе ГИБДД УМВД России по Кургану.

51-летний водитель на "пятерке" сбил 67-летнюю женщину, пенсионерка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

"Очевидцев данного ДТП просят обратиться по телефону 77-52-31 или по адресу: г. Курган, проспект Голикова, д.25, кабинет №226, здание ГИБДД", - отметили в полиции.