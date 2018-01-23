Екатеринбургский МУП "Водоканал" оштрафовали на 74 миллиона рублей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Свердловского УФАС и оставил штраф 74,2 млн руб. в отношении МУП "Водоканал" без изменений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

"Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ "Волгоградское -202") условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих п. 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС России", - пояснили в УФАС.

На основании этого Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в совершении административного правонарушения. МУП "Водоканал" обратилось в Арбитражный суд, но тот оставил штраф без изменений.