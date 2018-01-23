Мэр Сургута назвал дату открытия детского технопарка

Открытие кванториума в Сургуте пройдет в марте 2018 г. Об этом глава крупнейшего города Югры Вадим Шувалов рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Глава региона провела рабочую встречу с градоначальником, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Шувалова, степень строительной готовности объекта на сегодняшний день составляет 80%.

"Оборудование на 50 млн уже получено и до 1 марта оборудование по остальным контрактам должно быть поставлено. В том числе,будет полностью закончен ремонт", - сказал Шувалов.

Напомним, первые детские технопарки открылись в ХМАО в 2015 г. Цель проекта – развитие детей в научно-технической и инновационной сферах.