Арестован подросток, подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ

Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу.

Как рассказали в суде, его уже выписали из больницы, передает РИА Новости.

Сообщалось, что у нападавшего мальчика 15-ти лет - состояние средней степени тяжести, ему была проведена операция. Как сообщалось, подросток в сознании, встает и ходит.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.