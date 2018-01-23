Депутаты гордумы решили не вмешиваться в снос телебашни в Екатеринбурге

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили проигнорировать снос недостроенной телебашни в центре города. Сегодня с инициативой подготовки обращения к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву по вопросу сноса телебашни в рамках заседания гордумы выступил депутат Олег Хабибуллин, однако большинством голосов инициатива была отклонена, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этот вопрос, как и многие другие, связанные с градостроительной политикой города, приобрел большой резонанс. Мы в этом вопросе, к сожалению, никакого участия не принимаем. Хотелось бы, чтобы этот вопрос решался рабочей группой с привлечением всех специалистов: и взрывотехников, и архитекторов. Сейчас этот вопрос решается в одном кабинете", - отметил Олег Хабибуллин.

"Есть предприниматель - Козицын, захотелось ему построить очередную ледовую арену для "Автомобилиста", а для этого снести знаковый объект. Мы должны высказаться по этому поводу", - добавил он.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в рамках обсуждения инициативы отметил, что "там уже начало сноса".

"Это объект не наш, это не входит в сферу наших полномочий", - сказал он.

В результате депутаты поставили вопрос по подготовке обращения на голосование, по итогам которого большинство проголосовало "против".

Напомним, ранее в холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники сноса продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.