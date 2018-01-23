Решетников предложил Путину наградить учителя, защитившего подопечных от нападения, медалью "За отвагу"

Губернатор Пермского края Максим Решетников отправил Владимиру Путину представление о награждении учителя школы №127 Наталии Шагулиной медалью "За отвагу", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

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Педагог защитила учеников во время нападения на учебное заведение. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести с положительной динамикой. Троих пострадавших школьников переводят на дневной стационар, один находится в Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Двое школьников по-прежнему находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Напомним, происшествие в школе №127 случилось 15 января. Госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших детей организуют туристические поездки.