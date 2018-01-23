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от издателя  |  комментариев: 12


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СМИ сообщили о требовании ФСБ закрыть "опасные" производства на время ЧМ-2018
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(2004) |

ФСБ России начала отправлять предприятиям, расположенным в регионах, где пройдет ЧМ по футболу, предписания о необходимости остановить работу на время проведения турнира, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо от 16 января, которое пришло на имя руководителя одного из крупных химических предприятий Нижегородской области.
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В частности, в письме указывается, что во время турнира будут введены усиленные меры безопасности. В связи с этим ФСБ прекращает работу производств и организаций, использующих "источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

Если же производство остановить невозможно, то предприятие должно в письменной форме дать объяснение причины, а также сообщить о возможных последствиях при чрезвычайных ситуациях, включая вероятное количество жертв.

На самом комбинате изданию сообщили, что приостановка предполагается задолго до начала матчей в Нижнем Новгороде (18 июня) - с 14 мая, сотрудникам придется уйти в отпуск, а компания понесет многомиллионные убытки.

В минпроме Нижегородской области уточнили, что в регионе 135 предприятий с опасными производствами. В УФСБ по области подчеркивают, что "никого не закрывают": "Идет рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств".

По данным "Ъ", из разных ведомств письма того же содержания получили почти все крупные производства Нижегородской области, в том числе Кстовский НПЗ ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, "Русвинил", "Корунд", ОКБМ имени Африкантова (входит в "Росатом"), завод имени Свердлова (в том числе производит авиабомбы), "Синтез" и даже аграрии (племзавод "Пушкинское" в 200 км должен остановить выпуск комбикормов).

Останавливаются предприятия в Ростовской области: такое предписание от УФСБ получили в ОАО "Эмпилс", выпускающем лакокрасочную продукцию. Получение письма подтвердили в одной из компаний Мордовии, пояснив, что уже направили в УФСБ мотивированный ответ, почему предприятие нельзя остановить: на нем работает более тысячи человек и остановка ухудшит экономическую ситуацию и в компании, и в регионе. На этом фоне выделяется Петербург, где закрытия предприятий не ожидают.

По данным газеты, еще в ноябре 2017 года глава РСПП Александр Шохин жаловался на рискованную ситуацию первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Шохин писал, что остановиться могут производства первого–четвертого классов опасности в 11 регионах (Москва, Петербург, Ростовская, Волгоградская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Самарская области, Татарстан, Мордовия и Кубань). Из крупных предприятий это может затронуть Московский НПЗ "Газпром нефти", Большой порт Санкт-Петербурга, нефтяные терминалы Краснодарского края и так далее.

Источник "Ъ”"отмечает, что в регионах ЧМ-2018 находятся две АЭС - Белоярская в Свердловской области и Ростовская (Ленинградская формально в Ленобласти). По его словам, одна из АЭС письмо управления Ростехнадзора об остановке получила, по второй оно ожидается. Собеседник издания уверен, что на практике остановки не будет: нельзя отключить ключевую генерацию без рисков для энергосистемы. Но представителям госкорпорации придется на межведомственной комиссии обосновать это, гарантировав максимальное усиление мер безопасности.

Потенциально остановка может затронуть заводы "ВСМПО-Ависма", НЛМК, РМК, ТМК и УГМК в Свердловской области (у ТМК также в Волгоградской и Ростовской областях), ОМК в Нижегородской области и Татарстане, волгоградский "Красный Октябрь", самарский завод "Арконик СМЗ" (входит в американскую Arconic), "Москокс" "Мечела".

В целом участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что реальная остановка заводов маловероятна: при непрерывном процессе производства она может нести больше рисков, чем обычная деятельность.

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23.01.2018 08:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:39 Екб


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СМИ сообщили о требовании ФСБ закрыть "опасные" производства на время ЧМ-2018
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