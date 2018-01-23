"Роснефть" инвестирует в свои германские проекты 600 млн евро

"Роснефть" готова инвестировать в проекты на территории Германии порядка 600 млн евро. Речь идет о сегментах АЗС, обеспечения авиатопливом, поставках немецких нефтепродуктов в соседние страны, рассказал исполнительный директор российской компании Игорь Сечин.

Накануне он совершил рабочий визит в Германию на НПЗ Шведт. Во время визита немецкая "дочка" нефтяной компании Rosneft Deutschland GmbH, и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, (дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft), подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российской компании.

"В ближайшие пять лет "Роснефть" планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории ФРГ не менее 600 млн евро. "Роснефть" ставит задачей стать для потребителей Германии не просто поставщиком углеводородов, а поставщиком целого спектра товаров и услуг", - сказал Сечин.