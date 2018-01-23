Депутаты пермской городской думы не стали рассматривать на заседании вопрос о безопасности в школах

На сегодняшнем заседании депутаты пермской городской думы коснулись инцидента в пермской школе №127, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая заседание, председатель городской думы Юрий Уткин еще раз напомнил депутатам, что на сегодняшний день выносить на рассмотрение вопрос о безопасности в школах преждевременно.

"На прошлой неделе в нашем городе в школе №127 произошло ЧП. Пострадали люди, среди них 14 детей. На сегодняшний день первый этап работы расследования чрезвычайной ситуации завершен. Министр образования РФ Ольга Васильева положительно оценила его результаты. Второй этап работы - системная оценка произошедшего. По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева создана рабочая группа, которая будет анализировать сложившуюся ситуацию. Поэтому преждевременно выносить этот вопрос на сегодняшнее пленарное заседание. Первые проверки по линии безопасности уже проводятся. Идет анализ действий комиссии по делам несовершеннолетних, проверяются частные охранные предприятия, задействованы все уровни власти, в том числе уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По результатам всех мероприятий, мы сможем выйти в формат принятия системных решений в рамках наших полномочий и компетенций", - обратился к народным избранникам глава городской думы.

Отметим, ранее на заседании Госдумы с вопросом о трагедии в Перми выступил парламентарий от Пермского края Игорь Сапко. Он предложил "перезагрузить" комиссии по делам несовершеннолетних и разработать единый стандарт безопасности для школ страны.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2018 года в пермской школе №127, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для детей будут организованы туристические поездки.

Занятия в школе были возобновлены, меры безопасности усилены, в частности, руководство школы сменило охранное предприятие. Пострадавшую учительницу представят к государственной награде.