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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
1917-2017 - 100 лет революции ;
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Приговор в отношении курганского застройщика Богомолова будет обжалован
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застройщик Алексей Богомолов, Дмитрий Бровко, Светлана Ковешникова, Владимир Вертунов (2018) | Фото: Накануне.RU

Обвинительный приговор в отношении курганского застройщика Алексея Богомолова будет обжалован как его адвокатом, так и стороной обвинения, об этом Накануне.RU сообщили в Курганском городском суде, где 10 января судья принял решение отправить застройщика на 2,5 года в колонию-поселение.
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Защитник Богомолова, адвокат Сергей Губарь отметил, что наказание должно быть более мягким и попытается убедить суд заменить своему подзащитному срок в колонии на условное наказание.

Ранее Накануне.RU сообщало, что приговор будет обжалован прокуратурой.

Напомним, обвиняемыми по делу Богомолова проходили также городские и областные чиновники - их обвиняли в совершении 19 преступлений по различным статьям - "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки". По данным следствия, Богомолов обратился к чиновникам с просьбой согласовать выделение 6 земельных участков в престижных районах Кургана под предлогом строительства на этой земле социально-значимых объектов - на эти цели по закону земля предоставлялась бесплатно. Гособвинение просило для Богомолова 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

застройщик Алексей Богомолов, Дмитрий Бровко, Светлана Ковешникова, Владимир Вертунов(2018)|Фото: Накануне.RU

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23.01.2018 08:40 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.01.2018 14:58 Мск
Адвокат доволен, а прокурор будет обжаловать. Дело курганского застройщика Богомолова, возможно, еще не закончено

Ранее 10.01.2018 14:02 Мск
Отделались. Чиновники по делу Богомолова оправданы, сам он получил 2,5 года

Ранее 10.01.2018 08:00 Мск
В Кургане Богомолову оглашают приговор. Он будет обвинительным








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Приговор в отношении курганского застройщика Богомолова будет обжалован
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