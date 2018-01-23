Приговор в отношении курганского застройщика Богомолова будет обжалован

Обвинительный приговор в отношении курганского застройщика Алексея Богомолова будет обжалован как его адвокатом, так и стороной обвинения, об этом Накануне.RU сообщили в Курганском городском суде, где 10 января судья принял решение отправить застройщика на 2,5 года в колонию-поселение.

Защитник Богомолова, адвокат Сергей Губарь отметил, что наказание должно быть более мягким и попытается убедить суд заменить своему подзащитному срок в колонии на условное наказание.

Ранее Накануне.RU сообщало, что приговор будет обжалован прокуратурой.

Напомним, обвиняемыми по делу Богомолова проходили также городские и областные чиновники - их обвиняли в совершении 19 преступлений по различным статьям - "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки". По данным следствия, Богомолов обратился к чиновникам с просьбой согласовать выделение 6 земельных участков в престижных районах Кургана под предлогом строительства на этой земле социально-значимых объектов - на эти цели по закону земля предоставлялась бесплатно. Гособвинение просило для Богомолова 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.