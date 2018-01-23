Прокуратура потребовала от главы Сургута отремонтировать школу, где на учеников упала фрамуга

Закончилась проверка причин и обстоятельств падения фрамуги на двух учеников школы №46 Сургута. По ее итогам ушло представление главе экономической столицы Югры, а также были выписаны штрафы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Выяснилось, что руководство учреждения долго не ремонтировало здание, в том числе и окна. Это и привело к падению конструкции на учеников. Прокуратура внесла главе Сургута Вадиму Шувалову представление, потребовав устранить нарушения. Оно рассмотрено, все неполадки устранены.

Кроме того, школа и ее директор попали под "административку". Глава школы еще и оштрафован за "нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций".

Напомним, происшествие случилось во время урока сухого плавания в школе №46 13 октября 2017 г. На двух учениц упала фрамуга. Они поступили в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга". 16 октября их выписали из клиники.