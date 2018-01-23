Мораторий на переименование улиц рассмотрит комиссия думы Екатеринбурга

Предложение свердловских коммунистов о проведении публичных слушаний с целью внесения изменений в устав Екатеринбурга и введения моратория на переименование улиц рассмотрят на заседании постоянной комиссии ЕГД по городскому хозяйству. Такое решение было принято сегодня на заседании гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение провести публичные слушания по внесению изменений в устав внес депутат Эдуард Мансуров.

"Звучат весьма провокационные предложения о переименовании объектов. Мы как депутаты не должны проходить мимо", - отметил он.

Мансуров подчеркнул, что в настоящее время сложилась практика, когда "односторонними" и "исключительными" полномочиями по переименованию городских обьектов наделена администрация города, в то время, как гордума остается в стороне, а мнение населения учитывается не всегда. В качестве примера он привел переименования улицы 9 Января, когда жителей города не спросили, и переименование части улицы Толмачева, когда общественность и вовсе высказалась против переименования.

Против предложения коллеги ожидаемо выступил депутат Дмитрий Сергин, который также является председателем "комиссии по переименованиям".

"Сегодня работает нормальный механизм. Все переименования проходят общественные обсуждения", - заявил он.

Сергин заявил, что вопрос переименования сегодня приобрел "некий политизированный характер". В частности, этому, по мнению депутата, способствуют усилия коммунистов.

"А где вы были в 20-30-е годы, когда стирался старый Екатеринбург?" - обратился он к Эдуарду Мансурову.

"Может, завтра те же КПРФ предложат переименовать проспект Ленина в проспект Грудинина? Почему мы должны лишать население права вносить инициативы?" - добавил Сергин.

В рамках обсуждения вопроса выяснилось, что в настоящее время предложения Мансурова проходит правовую экспертизу. В итоге было решено рассмотреть инициативу в рамках заседания комиссии по городскому хозяйству.

Напомним, ранее 13(!) общественных организаций выступили с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они попросили ввести мораторий на переименования. Их уже поддержали другие общественники.

Ранее на итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление относительно переименования области и улиц. "В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.