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23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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Мораторий на переименование улиц рассмотрит комиссия думы Екатеринбурга
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городская дума Екатеринбурга заседание (2013) | Фото: Накануне.RU

Предложение свердловских коммунистов о проведении публичных слушаний с целью внесения изменений в устав Екатеринбурга и введения моратория на переименование улиц рассмотрят на заседании постоянной комиссии ЕГД по городскому хозяйству. Такое решение было принято сегодня на заседании гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение провести публичные слушания по внесению изменений в устав внес депутат Эдуард Мансуров.

"Звучат весьма провокационные предложения о переименовании объектов. Мы как депутаты не должны проходить мимо", - отметил он.

Мансуров подчеркнул, что в настоящее время сложилась практика, когда "односторонними" и "исключительными" полномочиями по переименованию городских обьектов наделена администрация города, в то время, как гордума остается в стороне, а мнение населения учитывается не всегда. В качестве примера он привел переименования улицы 9 Января, когда жителей города не спросили, и переименование части улицы Толмачева, когда общественность и вовсе высказалась против переименования.
Против предложения коллеги ожидаемо выступил депутат Дмитрий Сергин, который также является председателем "комиссии по переименованиям".

"Сегодня работает нормальный механизм. Все переименования проходят общественные обсуждения", - заявил он.

Сергин заявил, что вопрос переименования сегодня приобрел "некий политизированный характер". В частности, этому, по мнению депутата, способствуют усилия коммунистов.

"А где вы были в 20-30-е годы, когда стирался старый Екатеринбург?" - обратился он к Эдуарду Мансурову.

"Может, завтра те же КПРФ предложат переименовать проспект Ленина в проспект Грудинина? Почему мы должны лишать население права вносить инициативы?" - добавил Сергин.

В рамках обсуждения вопроса выяснилось, что в настоящее время предложения Мансурова проходит правовую экспертизу. В итоге было решено рассмотреть инициативу в рамках заседания комиссии по городскому хозяйству.

Напомним, ранее 13(!) общественных организаций выступили с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они попросили ввести мораторий на переименования. Их уже поддержали другие общественники.

Ранее на итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление относительно переименования области и улиц. "В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.

Другие новости по темам: переименование улиц, мораторий, кпрф, дума
23.01.2018 08:39 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:39 Екб


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Мораторий на переименование улиц рассмотрит комиссия думы Екатеринбурга
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