Замначальника Моторвагонного депо Кургана подозревается в получении взяток

43-летнего замначальника Моторвагонного депо Кургана подозревают в получении взяток.

Следствие считает, что 15 марта 2016 года мужчина получил от трех машинистов подвижного состава 16 тыс. рублей с каждого, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

За эти деньги замначальника депо пообещал мужчинам необоснованно завысить показатели их работы, связанные с обеспечением безопасности движения на железной дороги в 2015 году", - добавили в СК.

Хорошие показатели послужили поводом для начисления единовременной премии каждому из машинистов по итогам 2015 года.

Сейчас возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.