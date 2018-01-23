В администрации Нижнего Тагила заверили, что у муниципалитета нет долгов перед строителями ФОК "Президентский"

Накануне начальник контрольно-ревизионного управления администрации Нижнего Тагила Максим Малахов рассказал о ситуации с долгами по заработной плате, возникшими перед строителями ФОК "Президентский".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, по словам начальника КРУ, согласно условиям муниципального контракта администрация города в полном объеме в размере 594 млн руб. рассчиталась с генеральным подрядчиком строительства ФОК "Президентский" ООО СК "ГЕНСТРОЙ УРАЛ". У муниципалитета оставались долги перед этой строительной организацией за проведение работ на других объектах. Впоследствии они были выплачены, однако, деньги до строителей не дошли.

"Уже после подачи заявления о банкротстве ООО СК "ГЕНСТРОЙ УРАЛ" была проведена сделка между этой организацией и ООО "Девелопмент Групп" по переуступке права требования на взыскание задолженности с муниципальных учреждений города, - подчеркнул Малахов. - После этого администрация города должна была исполнить решения суда и выплатить оставшиеся долги "Девелопмент Групп". Что и было сделано, о чем был уведомлен конкурсный управляющий".

На сегодняшний день никаких долгов по сделкам с ООО "ГЕНСТРОЙ УРАЛ" у муниципалитета нет. О том, когда ООО "Девелопмент Групп" вернет средства, полученные от Нижнего Тагила, предприятию-банкроту и захочет ли оно это сделать, муниципалитету неизвестно. Кроме того, от администрации города еще в прошлом году были направлены обращения в прокуратуру и главное управление внутренних дел по Свердловской области с просьбой о проведении проверки сделки по переуступке долгов между вышеназванными коммерческими организациями на законность и правомерность действий конкурсного управляющего. "Уже в ноябре в переписке с прокуратурой Ленинского района мы рассказали о возможных неправомерных действиях при банкротстве и признаках состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ во время сделки между "ГЕНСТРОЙ УРАЛ" и "Девелопмент Групп", - уточнил начальник КРУ. – Затем подобная информация была доведена до начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Об окончательных процессуальных решениях по данному вопросу нас не уведомляли".

Добавим, что физкультурно-оздоровительный комплекс "Президентский" был построен в Нижнем Тагиле в 2015 году.