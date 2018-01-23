Южноуралец осужден к условному сроку за хищение 300 тонн зерна

Южноуральца приговорили к условному сроку за хищение 300 тонн зерна у предпринимателей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный знал, что у двух предпринимателей имеется зерно пшеницы, и вступил в предварительный преступный сговор на хищения зерна с неустановленными лицами. В ноябре 2015 года неустановленные лица от имени несуществующего ООО "ХлебокомбинатАргаяш" заключили с предпринимателями фиктивные договоры купли – продажи зерна пшеницы в количестве 500 тонн за 5,1 млн рублей.

Около 303 тонн они получили без оплаты под предлогом будущего расчета.

Осужденный осуществил перевозку зерна и нашел покупателей, которым его продали.

Ущерб составил свыше 3,1 млн рублей.

Южноуральца приговорили к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Ущерб взыскан с осужденного.