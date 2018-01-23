Запасы нефти в России приросли за 2017 год на 550 миллионов тонн

В 2017 г. запасы нефти в России по категориям ABC1 приросли на 550 млн т, говорится в материалах Минприроды. При этом добыча составила 547 млн т.

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Запасы жидких углеводородов по всем категориям в 2017 г. увеличились на 800 млн т, сообщает "Прайм".

Запасы газа по всем категориям увеличились на 3,7 трлн кубометров (в том числе на 890 млрд кубометров - по категориям ABC1). Добыча газа в минувшем году составила 690,5 млрд кубометров.

Недропользователи увеличили объем поисково-разведочного бурения на 24%, объем сейсморазведки 2D на 24%, сейсморазведки 3D на 4%. За счет средств недропользователей было открыто 75 месторождений.

Объем финансирования геологоразведочных работ за счет бюджета в 2017 г. снизился на 7,8% до 12 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в нераспределенном фонде кончились крупные месторождения. Последнее находится в ямальском заказнике, добыча там идти не будет.