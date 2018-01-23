В Кургане из-за сильного мороза отменили занятия в школах с 1 по 11 класс 1 и 2 смены

Школьники Кургана 23 января остались дома - из-за низкой температуры воздуха занятия отменены с 1 по 11 класс для учеников 1 и 2 смены, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Сейчас столбик термометра держится на отметке -27 градусов.

Ранее стало известно, что на регион надвигаются аномальные морозы - по 26 января по области ожидается холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7˚С и более, то есть до -40°.

Как сообщало Накануне.RU, занятия в школах отменены и в Челябинске, а также в Тюмени и Ханты-Мансийске.