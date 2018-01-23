Глава ГИБДД по Кировской области задержан по "делу о "КамАЗах"

Спецслужбы задержали начальника управления ГИБДД по Кировской области в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации грузовиков "КАМАЗ".

"22 января, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и п. "в" ч. 3 с. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ задержан начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержание проходило с участием сотрудников из ГУСБ МВД России, ОРЧ СБ УМВД России и УФСБ.

По данным следователей, главный автоинспектор вступил в сговор с директорами коммерческих фирм. Вместе они закупили 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси "КАМАЗ", соответствующих второму экологическому классу, реализация которых в России запрещена. По фальшивым паспортам технике присваивали 4 экологический класс и реализовывали в регионе. Ущерб от таких действий составил порядка 837 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в период времени до 1 января 2014 года директор ООО "ТД "Авто", основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которой вошли директор, коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто", а также лица из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Ранее под стражу были заключены генеральный и коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто".

7 января 2018 года задержан директор ООО "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.