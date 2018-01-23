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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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Глава ГИБДД по Кировской области задержан по "делу о "КамАЗах"
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Спецслужбы задержали начальника управления ГИБДД по Кировской области в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации грузовиков "КАМАЗ".
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"22 января, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и п. "в" ч. 3 с. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ задержан начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержание проходило с участием сотрудников из ГУСБ МВД России, ОРЧ СБ УМВД России и УФСБ.

По данным следователей, главный автоинспектор вступил в сговор с директорами коммерческих фирм. Вместе они закупили 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси "КАМАЗ", соответствующих второму экологическому классу, реализация которых в России запрещена. По фальшивым паспортам технике присваивали 4 экологический класс и реализовывали в регионе. Ущерб от таких действий составил порядка 837 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в период времени до 1 января 2014 года директор ООО "ТД "Авто", основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которой вошли директор, коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто", а также лица из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Ранее под стражу были заключены генеральный и коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто".

7 января 2018 года задержан директор ООО "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.

Другие новости по темам: кировская область, начальник гибдд, мошенничество
23.01.2018 08:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


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Глава ГИБДД по Кировской области задержан по "делу о "КамАЗах"
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