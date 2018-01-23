"Русснефть" попросила льготы для месторождений в ХМАО

Совладелец "РуссНефти" Михаил Гуцериев попросил на 20 лет снизить ставку НДПИ для восьми месторождений компании в ХМАО. Письмо он направил в Минэнерго.

Льготы нужны для крупного нового Восточно-Каменного месторождения, которое находится в "труднодоступных участках местности" и удалено от действующей инфраструктуры. Извлекаемые запасы месторождения — 61,5 млн т, пик годовой добычи должен составить 1,8 млн т, инвестиции — 51,5 млрд руб. Другие семь месторождений — мелкие и сильно обводненные, сообщает РБК.

Гуцериев пообещал, что после получения льгот компания добудет на Восточно-Каменном месторождении 18 млн т нефти и заплатит государству 153 млрд руб. дополнительных налогов.

Напомним, льготы для обводненных месторождений пытались получить ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Но правительство снизило НДПИ только для одного проекта — Самотлорского месторождения "Роснефти".