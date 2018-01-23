Ушло в суд дело о гибели рабочего в Сабетте

К рассмотрению в суде готово уголовное дело о гибели в поселке Сабетта рабочего "Велесстроя". Наказание грозит водителю этой же организации, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя ямальского окружного управления СКР Елена Демьянова.

Вину фигурант дела не признал.

Напомним, трагедия произошла 12 сентября 2017 г. на стройплощадке Сабетты. Водитель автомобиля шестого разряда нарушил инструкцию, согласно которой во время подкачки шин на дороге никого не должно быть напротив замочного кольца и вблизи подкачиваемого колеса. Нельзя накачивать шину без контроля за величиной давления. Работник "Велесстроя" проигнорировал присутствие вблизи подкачиваемого колеса 35-летнего стропальщика. Шина взорвалась, замковые и бортовые кольца вылетели в сторону жертвы. Рабочий получил смертельные травмы.