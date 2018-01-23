На тагильском заводе, который проверяли из-за "борзоты", снова скопился долг перед рабочими

Сотрудники прокуратуры Свердловской области подвели итоги проверки предприятий, имеющих задолженность перед работниками по выплате заработной платы. В течение 2017 года было выявлено 14 тыс. нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В адрес работодателей внесено 733 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 500 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 529 должностных и юридических лиц, опротестовано 212 незаконных правовых актов, в суды направлено свыше 10 тыс. исков о взыскании задолженности по заработной плате, предостережения объявлены 251 руководителю организаций и арбитражному управляющему", - пояснили в ведомстве.

В результате вмешательства органов прокуратуры свыше 12 тыс. человек, работающих на 63 предприятиях области, получили заработную плату на сумму почти 700 млн руб., а общая задолженность в регионе за ноябрь-декабрь 2017 года составила 100 млн руб.

Все должники находятся на контроле прокуратуры области.

Как добавляет ТАСС, у нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов возник новый долг по выплате зарплаты в 300 тыс. руб. Скандал вокруг предприятия разгорелся после визита в Екатеринбург Владимира Путина - в начале июля 2017 г. Он уведомил о жалобах врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство". Копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты были изысканы.