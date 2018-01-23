На Южном Урале осудили двух мужчин, которые вырастили в гараже коноплю

В Снежинске осудили двух местных жителей, которых задержали еще год назад сотрудники ФСБ.

При задержании у них было изъято 500 граммов наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В сентябре 2016 года двое безработных мужчин решили купить наркотики, чтобы потом их продать - для этого они купили семена и вырастили коноплю в гараже, который взяли в аренду.

"После высушивания злоумышленники получили из семян марихуану - она осталась храниться в гараже. Преступление подельниками не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам в связи с изъятием указанных частей растений при проведении оперативно-розыскного мероприятия и их задержанием контрразведчиками", - добавили в ведомстве.

Им назначено наказание в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также им назначены штрафы - 100 тыс. и 35 тыс. рублей соответственно.