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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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На Южном Урале осудили двух мужчин, которые вырастили в гараже коноплю
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конопля поле (2011) | Фото:уфскн по Свердловской области

В Снежинске осудили двух местных жителей, которых задержали еще год назад сотрудники ФСБ.
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При задержании у них было изъято 500 граммов наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В сентябре 2016 года двое безработных мужчин решили купить наркотики, чтобы потом их продать - для этого они купили семена и вырастили коноплю в гараже, который взяли в аренду.

"После высушивания злоумышленники получили из семян марихуану - она осталась храниться в гараже. Преступление подельниками не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам в связи с изъятием указанных частей растений при проведении оперативно-розыскного мероприятия и их задержанием контрразведчиками", - добавили в ведомстве.

Им назначено наказание в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также им назначены штрафы - 100 тыс. и 35 тыс. рублей соответственно.

Другие новости по темам: марихуана, гараж, Снежинск, суд, наркотик, ФСБ
23.01.2018 07:55 Мск | Снежинск | Михаил Белокрылов
09:55 Екб


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На Южном Урале осудили двух мужчин, которые вырастили в гараже коноплю
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