Мировая безработица выросла до рекордного уровня

Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек. Доклад опубликовала Международная организация труда.

По сравнению с 2016 г. численность безработных увеличилась на 2,6 млн человек. Безработица побила очередной рекорд, составив 5,6%.

В течение 2018 года уровень безработицы в мире, как полагают аналитики МОТ, снизится на 0,1 процентный пункт, сообщает РБК. В России по прогнозу МОТ в текущем году уровень безработицы снизится с 5,2% до 5% (3,8 млн человек). В 2019 г. этот показатель, по оценкам МОТ, будет равняться 4,9% (3,6 млн человек).