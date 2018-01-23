Уголовное дело возбуждено после гибели двоих рабочих при аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ

Двое рабочих погибли в результате аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ , возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Иркутской области.

"Днем 22 января на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей близ Ново-Иркутской ТЭЦ, в ходе проведения ремонтных работ произошел прорыв трубы с горячей водой, - сообщили в ведомстве. - В результате трое сотрудников тепловых сетей получили ожоги различной степени".

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Сегодня утром двое из пострадавших скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. На месте происшествия работают следователи, устанавливают обстоятельства произошедшего.