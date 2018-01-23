Список доверенных лиц Путина пополнился на 154 фамилии

Центризбирком зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Во вторую часть списка вошли 154 человека, среди которых фигурист Илья Авербух, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, режиссер Федор Бондарчук, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Также доверенными лицами стали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, боксер Федор Емельяненко, шахматист Сергей Карякин и хоккеист Илья Ковальчук. Оказались в числе доверенных лиц и люди не творческих профессий. К примеру, Петр Глыбочко — врач-уролог, ректор Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата. Теперь общее число доверенных лиц Путина составляет 413 человек.

В списке также фигуристка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. Он займется продвижением в социальных сетях созданного хоккеистом Александром Овечкиным движения Putin Team, сообщал ранее The Bell. Putin Team призвано объединить знаменитостей, которые поддерживают господина Путина.

В числе доверенных лиц также первый президент Татарстана и госсоветник республики Минтимер Шаймиев. В списке есть и общественные деятели, в частности глава организации "Сопротивление" Ольга Костина. Она приходится супругой Константину Костину: главе Фонда развития гражданского общества, советнику на общественных началах первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Доверенным лицом стал и ректор Санкт-петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, который был научным руководителем диссертации Владимира Путина. В ходе предыдущих кампаний господин Литвиненко всегда возглавлял избирательный штаб господина Путина в Петербурге, и в 2018 году также анонсировал пресс-конференцию в качестве руководителя штаба. Однако встреча с прессой была отменена, а руководитель так и не определен. Сопредседатель федерального штаба Елена Шмелева сообщила, что в руководство штаба может входить "от двух до четырех доверенных лиц" и в Петербурге "проходят окончательные совещания по тому, как лучше выстроить работу штаба". В других регионах штабами руководят сопредседатели.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что на кампанию Владимира Путина мало влияет нахождение в списке доверенных лиц того или иного известного человека: "Если многие кандидаты ищут авторитетных доверенных лиц, чтобы повысить свою известность, то здесь ситуация скорее обратная: разные известные персонажи выстраиваются в очередь чтобы попасть в список", пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января.