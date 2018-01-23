Нелегальные банкиры отправятся под суд в Челябинске за мошенничество на 18 млн рублей

В Челябинске будут судить нелегальных банкиров за мошенничество на 18 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, в суд направлено уголовное дело, фигурантами которого стали четыре жителя региона. Они обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые без лицензии осуществляли банковские операции без регистрации соответствующей кредитной организации на территории Челябинска. С этой целью злоумыленники использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц для выведения денег. Схема состояла в привлечении безналичных денег юридических лиц на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям.

Поступавшие деньги обналичивались через банкоматы. С помощью мошеннической схемы преступники незаконно получили 18 млн руб.

По ходатайству следователя на имущество обвиняемых судом наложены аресты на сумму более 1 млн руб. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.