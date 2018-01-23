Суд отказался вернуть НТМК разрешение на выброс загрязняющих веществ

Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в "Евраз") не смог через суд вернуть себе разрешение на выброс загрязняющих веществ, которое было приостановлено в августе прошлого года Росприроднадзором по Уральскому федеральному округу.

Соответствующий иск отклонил Свердловский арбитражный суд. Как говорят на НТМК, уже проведены объемы выбросов в норму. До восстановления разрешения комбинат вынужден оплачивать экологические платежи, которые были увеличены в 25 раз.

Разрешение на выброс загрязняющих веществ у НТМК Росприроднадзор по УрФО приостановил после плановой проверки в июле 2017 года. Тогда были выявлены нарушения при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В том числе, НТМК превышало в 5,3 раза установленные нормы на выброс углерод оксида на миксере в конвертерном цехе, а также в 1,2 раза — выбросы бензапирена в сушильном барабане цеха утилизации шламов.

Кроме того, по данным Росприроднадзора, со шлакового отвала предприятия (находится в районе реки Сухая Ольховка), который не зафиксирован в разрешении на выброс, рассеивается пыль, отчего фоновые значения концентрации ванадия в снегу превышаются в 600–4000 раз, марганца — 497–3481 раз, железа — 244–1479 раз. Из-за этих нарушений Росприроднадзор приостановил действие разрешения в отношении всех 1078 источников НТМК, выбрасывающих вредные вещества.

Как пояснили в департаменте Росприроднадзора по УрФО, вернуть разрешение на выброс можно после того, как объемы выбросов приведут в норму, что зафиксирует аттестационная независимая лаборатория, и документы с нормативными значениями предоставят в Росприроднадзор.

В ходе судебного заседания представители НТМК заявили, что Росприроднадзор на неделю нарушил сроки выдачи документа об итогах проверки. Кроме того, на предприятии считают, что единичное превышение нормативов нельзя расценивать, как достоверное, потому что Росприроднадзор неправильно определил источник выбросов и рассчитал для него норму, пишет газета "Коммерсант".