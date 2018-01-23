Россияне променяли водку на вино

Объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,6% по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 млн декалитров.

Такие данные приводит Национальный союз защиты прав потребителей. В России сократились продажи всей алкогольной продукции, за исключением фруктовых вин. В частности, было реализовано 10,2 млн декалитров коньяка, к 2016 году спад составил 1,1%. Шампанских и игристых вин было продано на 27% меньше, а виноградных вин меньше на 7%.

Что касается фруктовых вин, то объем торговли этого вида алкогольной продукции вырос на 71,8% — до 10,3 млн декалитров. Как говорят эксперты, резкий рост производства и реализации таких вин в 2017 году связан с падением платежеспособного спроса: потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции.

При этом в низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в том же сегменте у виноградных.

Напомним, с апреля 2017 года правительство РФ приняло решение повысить минимальную розничную цену на водку со 190 до 205 руб. за пол-литровую бутылку.