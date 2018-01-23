Путин разрешил солдатам служить России вместо Российской федерации

Российский президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил.

Согласно документу, если командир поздравляет военнослужащего или объявляет благодарность, тот отвечает "Служу России", тогда как ранее полагалось отвечать "Служу Российской Федерации".

Статья 1 Основного закона страны гласит, что Российская Федерация и Россия являются равнозначными наименованиями, сообщает Lenta.ru.

В 2015 году Путин утвердил право военной полиции задерживать, проверять документы и отправлять на медосвидетельствование военнослужащих ФСБ.