Американские сенаторы приняли резолюцию о возобновлении работы правительства

Американские сенаторы на заседании 22 января приняли резолюцию о продлении до 8 февраля временного финансирования федерального правительства, которое, начиная с 20 января, лишилось средств для нормального функционирования.

Лидерам республиканцев и демократов в Сенате - Митчу Макконнеллу и Чарльзу Шумеру - удалось достичь договоренности, после чего резолюция была принята. Изначально оппозиция требовала включить в нее меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, но их оппоненты были настроены решительно против. Это повлекло за собой отказ сенаторов-демократов поддержать документ при голосовании в ночь на субботу, когда истекал срок предыдущей резолюции.

Формально республиканцы контролируют большинство мест в Сенате - 51 место из 100, но для завершения дебатов по резолюции и ее последующего принятия нужно было как минимум 60 голосов. В итоге главы двух фракций заключили сделку - демократы голосуют за резолюцию, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе. Если они ни к чему не приведут, после 8 февраля верхняя палата рассмотрит законопроект о защите детей нелегалов.

Теперь резолюцию должна поддержать Палата представителей Конгресса США. Затем документ направят на подпись президенту Дональду Трампу, сообщает ТАСС.