В одной из больниц Приамурья фиктивно лечили больных, в том числе "покойников"

Выводы Минздрава Амурской области о вине сотрудников больницы, в которой были выявлены факты фиктивного лечения пациентов, в том числе уже умерших, будут сделаны после работы комиссии.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, в некоторых СМИ появилась информация об увольнении врачей Мазановской больницы, где надзорные органы выявили нарушения. "Врачей никто не увольнял, поскольку кроме новостей в прессе у нас нет иных сведений, подтверждающих чью-либо вину. Документов из прокуратуры в министерство не поступало. А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем", - отметил глава министерства здравоохранения области Андрей Субботин.

Ранее прокуратура Приамурья выявила факты фиктивного лечения 24 пациентов врачами Мазановской больницы в 2016-2017 годах. Записи были внесены в реестр на оплату медицинских услуг. Также стало известно о трех случаях, когда в записях обращений в приемное отделение больницы значились граждане, которые на момент "оказания" медицинской помощи были зарегистрированы умершими.

По факту мошенничества в сфере страхования заведено уголовное дело.