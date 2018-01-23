Война Турции в Сирии: первые потери Анкары

Вооруженные силы Турции понесли первую потерю в ходе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Турецкий военнослужащий погиб в боях с курдскими формированиями. Это первое официальное сообщение о потерях Анкары с момента начала операции.

Согласно сообщению Генштаба, солдат погиб во время боев в районе деревни Гюльбаба в турецкой провинции Килис, на сирийской границе. Близ деревни турецкие силы вступили в перестрелку со сторонниками "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической организацией, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Между тем, как сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдыры, военная операция в сирийском Африне не отразится на экономике страны, которая "продолжит стабильно расти".