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"США предали сирийских курдов и заняли позицию Турции" Турция протянула курдам "Оливковую ветвь" войны – после авианалетов представители Анкары сообщили, что перешли границу с Сирией и вошли в Африн. Турецкое командование заявило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Курды уверяют, что им удалось отбить турецкое наступление и отбросить врага. Цель Турции – создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы. К чему может привести новый виток конфликта? Об этом Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.
22.01.2018
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Не "против всех", а фикция". Собчак окунается в выборы В штабе Ксении Собчак заявили, что уже собрали 100 тыс. подписей – необходимый минимум для ее выдвижения на президентские выборы. В то же время сбор резервных подписей "за Собчак" продолжится до 27 января, после чего они поступят на проверку в федеральный штаб, который до 31 января должен отдать их в ЦИК.
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Новости
23.01.2018 00:53 Мск (02:53 Екб)
политика | За рубежом
Война Турции в Сирии: первые потери Анкары
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Африн, Сирия, курды, Турция, операция Оливковая ветвь (2018) | Фото: cdni.rt.com

Вооруженные силы Турции понесли первую потерю в ходе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.
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Турецкий военнослужащий погиб в боях с курдскими формированиями. Это первое официальное сообщение о потерях Анкары с момента начала операции.

Согласно сообщению Генштаба, солдат погиб во время боев в районе деревни Гюльбаба в турецкой провинции Килис, на сирийской границе. Близ деревни турецкие силы вступили в перестрелку со сторонниками "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической организацией, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Между тем, как сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдыры, военная операция в сирийском Африне не отразится на экономике страны, которая "продолжит стабильно расти".

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23.01.2018 00:53 Мск | Денис Линов
02:53 Екб


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Война Турции в Сирии: первые потери Анкары
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