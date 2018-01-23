На Ломоносовском проспекте в Москве застрелен бизнесмен

В Москве расследуется уголовное дело по факту убийства предпринимателя.

Как сообщили Накануне.RU в столичном СКР, вечером 22 января вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия в 51-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался в машине скорой помощи.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, ведется розыск стрелявшего.

По данным источника РБК, на Ломоносовском проспекте был убит предприниматель Махач Чагучиев. По словам информатора из оперативно-следственной группы, в полиции рассматривают несколько версий произошедшего, включая убийство на почве коммерческих отношений. Чагучиев занимался оптовой торговлей автотранспортными средствами.

Также известно, что Чагучиев был генеральным директором компании "Техноюсоникс", которая была исключена из ЕГРЮЛ в 2016 году.

Напомним, 17 января в Оренбурге в салоне автомобиля были найдены трупы 35-летнего местного предпринимателя и его 7-летнего сына.