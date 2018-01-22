Эрдоган: Анкара уведомила другие стороны о начале операции в Африне

Анкара уведомила другие стороны о начале военной операции в сирийском Африне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь", объяснив свои действия как направленные исключительно против терористов. Дамаск осудил это, приравняв к "агрессии".

Ранее сегодня стало известно, что турецкими ВВС в Африне были поражены более 170 целей.

По словам Эрдогана, главная цель Анкары состоит в том, чтобы дать отпор террористам.

"С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации, — цитирует его "РИА Новости". — У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции".

Комментируя заявление Госдепартамента США, призвавшего турецкую сторону ограничить операцию по масштабам и срокам, глава государства посоветовал Вашингтону начать с себя, напомнив о военных операциях в Афганистане и Ираке.

"Вы все еще там находитесь, — подчеркнул он. — Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдём".

Турецкий лидер добавил, что Анкара проводит операцию на территории Сирии не против курдов, а против создания террористического корридора, и "не зарится на чужие земли".