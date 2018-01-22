Двадцать пять совпадений на УВЗ. Поход в суд за трудовыми правами.

Сегодня в Дзержинском районном суде города Нижнего Тагила состоялось предварительное судебное заседание по иску НПС "Солидарность" к корпорации "Уралвагонзавод",передает корреспондент Накануне.RU . Суть иска состоит в требовании признать незаконным пересмотр расценок на оплату труда 25 работников участка литейного цеха. Кроме того, в иске упоминается и компенсация морального вреда.

Стоит заметить, что часть из 25 человек, подавших иски, заседание проигнорировали! Что возмутило судью. Также любопытно, что все истцы заявили одинаковые требования по компенсации морального вреда - ни больше, ни меньше - по одной тысячи рублей каждому. Представляющий интересы Корпорации юрист посчитал это обстоятельство странным, поскольку, такие требования обычно рассматриваются в индивидуальном порядке, так как все люди в разных условиях и должны оценивать моральный вред по-разному.

Можно предположить, что перед началом заседания работников проинструктировал представитель профсоюза "Солидарность". Так как уже в ходе процесса на вопрос судьи о том, что тот или ной истец может сказать по существу иска, следовал стандартный ответ, как под копирку: "Поддерживаю требования профсоюза "Солидарность" и - всё.

При этом представитель "Солидарности" не смог представить к заседанию необходимый пакет документов, в том числе - документальное подтверждение фактического снижения заработной платы работников.

"Взялись защищать права работников - все аргументы должны предоставляться своевременно! Пока в деле нет доказательств нарушения трудовых прав! " - отреагировала судья на очередной ответ истца.

Вообще ход заседания был несколько странным - представители сторон приводили свои доводы, а присутствующие на суде работники откровенно скучали.

Тенденциозным фактом, по мнению юристов корпорации, было то, что, в иске фигурируют представители разных профессий, у которых нормы труда и изменения в оплате разные, а представитель профсоюза "Солидарность" попытался всех объединить одним иском и коллективным спором.

Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля.

Накануне.RU будет следить за ходом разбирательств.