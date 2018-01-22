Боздаг: Анкара не давала никаких обещаний Москве по Африну

Анкара не давала каких-либо обещаний России или любой другой стране о том, что операция "Оливковая ветвь" ограничится одним лишь Африном. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь", объяснив свои действия как направленные исключительно против терористов. Дамаск осудил это, приравняв к "агрессии".

Ранее сегодня стало известно, что турецкими ВВС были поражены более 170 целей в Африне.

"Мы не давали России или какой-либо другой стране каких- то обещаний или гарантий", — передаёт ТАСС слова Боздага, сказанные в эфире телеканала Haberturk.

Вице-премьер также отметил, что Анкара предупреждала о начале военных действий ещё до их начала.

"Целью является очистка района Африн от террористов", — подчеркнул он.

При этом, по словам Боздага, Анкара готова к сотрудничеству с Вашингтоном в Сирии при условии прекращения американских поставок курдским вооружениям на территории арабской республики.

"Мы многократно предупреждали США, чтобы они перестали снабжать оружием террористов из отрядов "Сил народной самообороны", — сказал турецкий вице-премьер. — Сотрудничество возможно, если США прекратят поддерживать СНС и вернут всё переданное им ранее вооружение".