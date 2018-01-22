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"США предали сирийских курдов и заняли позицию Турции" Турция протянула курдам "Оливковую ветвь" войны – после авианалетов представители Анкары сообщили, что перешли границу с Сирией и вошли в Африн. Турецкое командование заявило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Курды уверяют, что им удалось отбить турецкое наступление и отбросить врага. Цель Турции – создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы. К чему может привести новый виток конфликта? Об этом Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.
22.01.2018
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Не "против всех", а фикция". Собчак окунается в выборы В штабе Ксении Собчак заявили, что уже собрали 100 тыс. подписей – необходимый минимум для ее выдвижения на президентские выборы. В то же время сбор резервных подписей "за Собчак" продолжится до 27 января, после чего они поступят на проверку в федеральный штаб, который до 31 января должен отдать их в ЦИК.
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Новости
22.01.2018 19:50 Мск (21:50 Екб)
общество | В России
Матвиенко встретилась с посетившим Россию сенатором Керимовым
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с телефоном (2014) | Фото: Совет Федерации

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с посетившим страну сенатором Сулейманом Керимовым.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 23 ноября суд постановил освободить российского предпринимателя под залог в €5 млн. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога с 5 млн до 40 млн евро.

В этом месяце Керимову было разрешено посетить Россию на три дня, чтобы он мог увидеться со своим больным родственником. Сенатор покинул Францию 19 января.

Сулейман Керимов(2017)|Фото: ntv.ru

По словам Матвиенко, сказанным РБК, бизнесмен считает себя невиновным по делу, которое ему инкриминируется, и уверен в своей способности "доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений". Глава Совфеда добавила, что Керимов не намерен скрываться, а, напротив, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию.

Как уточнили в пресс-службе верхней палаты парламента, сегодня, 22 января, сенатор должен был вернуться во Францию.

"А в какое время [он встречался с Матвиенко] — выходные, пятница вечер — этого мы не знаем", — заключил собеседник издания.

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22.01.2018 19:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:50 Екб


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Матвиенко встретилась с посетившим Россию сенатором Керимовым
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