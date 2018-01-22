Матвиенко встретилась с посетившим Россию сенатором Керимовым

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с посетившим страну сенатором Сулейманом Керимовым.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 23 ноября суд постановил освободить российского предпринимателя под залог в €5 млн. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога с 5 млн до 40 млн евро.

В этом месяце Керимову было разрешено посетить Россию на три дня, чтобы он мог увидеться со своим больным родственником. Сенатор покинул Францию 19 января.

По словам Матвиенко, сказанным РБК, бизнесмен считает себя невиновным по делу, которое ему инкриминируется, и уверен в своей способности "доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений". Глава Совфеда добавила, что Керимов не намерен скрываться, а, напротив, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию.

Как уточнили в пресс-службе верхней палаты парламента, сегодня, 22 января, сенатор должен был вернуться во Францию.

"А в какое время [он встречался с Матвиенко] — выходные, пятница вечер — этого мы не знаем", — заключил собеседник издания.