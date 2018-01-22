Двое полицейских Королёва обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями

В городе Королёве двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

По данным СК, 9 ноября 2017 года два инспектора ППС полиции местного УМВД обнаружили автомобиль "ВАЗ-2170" с неустановленными на него регистрационными знаками, в салоне которого находились четверо мужчин. При досмотре стражи порядка обнаружили два предмета, похожих на пистолеты, а также маски с прорезями для глаз и перчатки. Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, сотрудники полиции не приняли мер к задержанию. Вместо этого, руководствуясь корыстными побуждениями, полицейские забрали у мужчин личные документы и вещи, потребовав передать им денежную сумму в размере 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. В результате стражи порядка получили от указанных лиц 55 тыс. рублей, после чего вернули им документы и ключи от машины, разрешив затем проследовать дальше.

В дальнейшем четверо мужчин прибыли в Балашиху, где совершили разбойное нападение на продуктовый магазин.

Следственный отдел королёвского ГСУ СКР возбудил в отношении сотрудников полиции уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ. Суд избрал в отношении обвиняемых меру в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.