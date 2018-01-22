Следователи Нефтеюганска проводят проверку по факту гибели мужчины от переохлаждения

В Нефтеюганске проводится проверка по факту гибели 33-летнего мужчины в результате переохлаждения, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Тело мужчины 1984 года рождения было обнаружено на территории, прилегающей к медицинскому учреждению в Нефтеюганске 20 января 2018 г.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, в Нефтеюганске, по информации местных властей, столбики термометров опустились до минус 44°С. Из-за холодной погоды во многих городах "тюменской матрешки" отменены занятия в школах.