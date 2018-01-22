Кандидат в президенты от партии "Честно" отказался от участия в выборах

Претендент на участие в президентских выборах от партии "Честно" Роман Худяков собрал подписи избирателей в свою поддержку, но снял свою кандидатуру в пользу действующего президента РФ Владимира Путина.

По словам кандидата, он с трудом и сложностями собрал 105 тысяч подписей, необходимых для регистрации.

"Нюансы, с которыми мы столкнулись, и те предложения людей, которые поступили в мой адрес как кандидата в президенты, я услышал и принял решение, что мы должны объединиться вокруг единого и единственного кандидата — это Владимира Владимировича Путина", — передаёт "Интерфакс" слова Худякова, сказанные на заседании Центризбиркома (ЦИК).

В свою очередь, зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что "это поступок не мальчика, но мужа".

"Ваш выбор, действительно, для партии "Честно" — это честный поступок", — сказал он, добавив, что заявление Худякова принято к сведению.

Напомним, с начала избирательной кампании в комиссию поступило 46 уведомлений от желающих баллотироваться на предстоящие президентские выборы, при этом документы на рассмотрение подали только 15 кандидатов.

Так, в настоящее время зарегистрированы: Владимир Жириновский — от ЛДПР, Григорий Явлинский — от "Яблока", Борис Титов — от "Партии Роста", Сергей Бабурин — от "Российского общенародного союза", Антон Баков — от "Монархической партии", Павел Грудинин — от КПРФ, Ксения Собчак — от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин — от "Коммунистов России", Наталья Лисицына — от "РОТ Фронта" и др.