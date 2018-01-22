Двум жителям Серова предъявлено обвинение в похищении человека, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Свердловской области.

По данным следователей, днем 14 января 2018 года нетрезвые обвиняемые 29 и 30 лет прибыли на автомашине к дому по улице Орджоникидзе в Серове, где проживает ранее им знакомый мужчина, 1988 г.р.

"Злоумышленники, применяя к указанному гражданину физическую силу, вывели его на улицу и поместили в багажное отделение своей автомашины. После этого злоумышленники увезли потерпевшего в один из частных домов в городе Серове, где удерживали мужчину до его освобождения сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Данное преступление было раскрыто "по горячим следам", так как действия злоумышленников были замечены очевидцем, который оперативно сообщил в полицию.

Оба обвиняемых арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", устанавливаются все обстоятельства инцидента.