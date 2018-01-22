Турецкие ВВС поразили более 170 целей в сирийском Африне

Турецкие Военно-воздушные силы (ВВС) поразили более 170 целей в сирийском Африне. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь", объяснив свои действия как направленные исключительно против терористов. Дамаск осудил нападение на Африн, приравняв это к "агрессии".

По словам главы турецкого правительства, сказанных газете Milliyet, защита территориальной целостности Сирийской арабской республики и подавление террористических группировок в регионе "не наносит ущерба гражданскому населению".

"Операция продолжается успешно", — цитирует Йылдырыма РБК. Премьер добавил, что за три дня военной операции никто из военнослужащих ВВС Турции не погиб.