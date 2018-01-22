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"США предали сирийских курдов и заняли позицию Турции" Турция протянула курдам "Оливковую ветвь" войны – после авианалетов представители Анкары сообщили, что перешли границу с Сирией и вошли в Африн. Турецкое командование заявило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Курды уверяют, что им удалось отбить турецкое наступление и отбросить врага. Цель Турции – создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы. К чему может привести новый виток конфликта? Об этом Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.
22.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Не "против всех", а фикция". Собчак окунается в выборы В штабе Ксении Собчак заявили, что уже собрали 100 тыс. подписей – необходимый минимум для ее выдвижения на президентские выборы. В то же время сбор резервных подписей "за Собчак" продолжится до 27 января, после чего они поступят на проверку в федеральный штаб, который до 31 января должен отдать их в ЦИК.
22.01.2018
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Новости
22.01.2018 17:56 Мск (19:56 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста
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Кирилл Серебренников (2017) | Фото: ТВ Центр

Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала продление ему домашнего ареста до 19 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает ТАСС.
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Суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление суда о продлении Серебренникову, обвиняемому в хищении более 130 млн руб., срока домашнего ареста. В настоящее время пока не назначены дата и время рассмотрения указанной жалобы.

Как сообщало Накануне.RU, 16 янврая Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит Серебренников, выросла с 68 млн до 133 млн рублей.

Следственные органы 15 января закончили расследование уголовного дела.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая прошлого года у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.

Другие новости по темам: Кирилл Серебренников, Седьмая студия, Юрий Итин, мошенничество, хищение
22.01.2018 17:56 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.01.2018 20:23 Мск
Решением суда домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 19 апреля








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Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста
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