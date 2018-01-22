Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста

Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала продление ему домашнего ареста до 19 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает ТАСС.

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление суда о продлении Серебренникову, обвиняемому в хищении более 130 млн руб., срока домашнего ареста. В настоящее время пока не назначены дата и время рассмотрения указанной жалобы.

Как сообщало Накануне.RU, 16 янврая Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит Серебренников, выросла с 68 млн до 133 млн рублей.

Следственные органы 15 января закончили расследование уголовного дела.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая прошлого года у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.