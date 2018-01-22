Борт президента Аргентины приземлился в аэропорту Москвы

В Россию с официальным визитом прибыл президент Аргентины Маурисио Макри, борт аргентинского лидера приземлился в аэропорту "Внуково-2" в Москве, передает МИА "Россия сегодня".

Макри встретил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Кроме этого, присутствовал посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, а также посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Ожидается, что во вторник Макри примет участие в церемонии открытия сквера Аргентинской республики на Житной улице в Москве. Затем гость РФ возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, после чего у него состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, 23 января 2018 года лидеры стран проведут встречу, на которой планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

По итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление и сделают заявления для СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, в конце ноября прошлого года российский президент поговорил по телефону с аргентинским коллегой. В ходе разговора Путин высказал Макри слова поддержки в связи с ситуацией вокруг пропавшей субмарины "Сан Хуан" и предложил помощь России в розыске подлодки.