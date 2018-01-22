В Челябинске "дочка" Фортума хочет взыскивать долги за тепло через УК, в мэрии – против

Единая теплоснабжающая организация в Челябинске АО "УТСК" предлагает отказаться от схемы, когда потребитель напрямую оплачивает услуги поставщика теплоэнергии, и привлечь к сбору средств управляющие компании. В свою очередь УК выступают против, настаивая на том, что при такой схеме не только компании могут оказаться банкротами, но и собственники остаться без тепла. В городской мэрии позицию управляющих компаний поддерживают и опасаются, что действия УТСК могут привести к коммунальному "коллапсу", передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинске уже 10 лет действуют прямые договорные отношения потребителя с ресурсоснабжающей организацией. Такую систему могут внедрить по всей России – соответствующий законопроект уже принят в Госдуме в первом чтении. Однако УТСК решила эту схему в столице Южного Урала изменить. Чтобы решить проблему с задолженностью за поставленное тепло, которая составляет более 2 млрд рублей, в УТСК хотят отказаться от прямых договоров и перейти на расчеты через управляющие компании.

УК с этим не согласны и решили обозначить свою позицию на пресс-конференции.

По словам гендиректора ООО УК "Ремжилзаказчик", председателя Правления Ассоциации "НП СРО ОУ МКД Южного Урала" Владимира Кудряшова, при прямых договорных отношениях отвечает собственник помещения, который не заплатил, а при расчетах через УК вводится коллективная ответственность.

"Если в доме 5% собственников не оплачивают, тогда вводится ограничение или прекращение поставки тепла. И это по закону, таким образом добросовестные плательщики будут зависеть от того как платят все", - отметил он.

Компании уже получили договоры, в которых заложена возможность отключения домов от теплоснабжения.

"У управляющей компании потребителем является многоквартирный дом, а не каждый собственник. И есть опасение, что в части решения каких-то проблем, организация будет ограничивать до определенного температурного режима подачу тепла. Это риск. Кроме того, мы уже сейчас втянуты в большие судебные процессы и переживаем за то, что независимо от того как будет принят федеральный закон, в рамках судебных процессов с таким монополистом, возможно, будет решение вопросов не в пользу УК и собственников", - отмечает гендиректор управляющей компании "МЖКО" Наталья Цинк.

По мнению представителей УК, собственники станут заложниками обстоятельств, когда в доме есть неплатежное население. А такое население в каждом доме составляет от 5% до 10%. Кроме того, управляющие компании будут вынуждены направлять 30-40% собранных коммунальных платежей на погашение долгов перед ресурсоснабжающей организацией.

"Под удар попадает каждый житель. 30-40% суммы, которая идет на ремонт подъезда, будет уходить на оплату долгов за отопление недобросовестных плательщиков. УК предлагает более понятную и надежную схему, когда неплательщик отвечает за свои долги сам перед русурсоснабжающей организацией, а ответственные плательщики получают услугу в полном объеме. Это более правильно и законно", - считает гендиректор ООО Компания "Жилкомсервис", член Правления Ассоциации "НП СРО ОУ МКД Южного Урала" Кирилл Ветхов.

Кроме того, новая система может привести к банкротству и самих управляющих компаний.

"Если мы будем тратить ежемесячно 30% сборов населения на погашения долгов, то через три-четыре месяца мы не сможем выплачивать зарплату своим работникам. Мы получим банкротство предприятий и получим хаос на рынке",- подчеркнул директор ООО УК "ПЖРЭУ Курчатовского района", член Правления Ассоциации "НП СРО ОУ МКД Южного Урала" Валерий Поликарпов.

С позицией УК согласны в администрации города.

"На протяжении 10 лет схема, которая была выработана по прямым платежам, показывала свою эффективность. А УТСК хочет иметь некую прокладку, я бы сказал "подушку безопасности" - если вы не заплатите, мы снимем с управляющей компании. Действительно мы можем получить в городе коллапс, а ряд УК разорится. Администрация поддерживает управляющие компании", - заявил он.

Стоит отметить, что 19 января состоялась встреча УК с УТСК, но сторонам не удалось договориться. Представители компаний отмечают, что город получил "супермонополиста", который начинает диктовать свои условия.

Проблему может решить принятия федерального закона, который сейчас рассматривается в Госдуме. Однако участники рынка опасаются, что его "благие намерения" может перечеркнуть одна фраза, которая есть в законопроекте, "прямые договоры могут быть по решению собственников, но с согласия ресурсоснабжающей организации". Такое согласие собственники могут и не получить.