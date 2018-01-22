В Челябинске "дочка" Фортума хочет взыскивать долги за тепло через УК, в мэрии – против

в этот день
23.01.18
02:32
В Екб.04:32
"Маски скорби" по маньяку?
Отложили на криптовалюту. В Москве у студентов похитили 7 млн рублей
Рейсы в "тюменской матрешке" задерживаются на несколько дней из-за морозов
Главное
"Аптеки перестали быть соцучреждениями". Фармацевтов могут обязать продавать дешевые лекарства

Тема дня
"США предали сирийских курдов и заняли позицию Турции" Турция протянула курдам "Оливковую ветвь" войны – после авианалетов представители Анкары сообщили, что перешли границу с Сирией и вошли в Африн. Турецкое командование заявило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Курды уверяют, что им удалось отбить турецкое наступление и отбросить врага. Цель Турции – создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы. К чему может привести новый виток конфликта? Об этом Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.
22.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Не "против всех", а фикция". Собчак окунается в выборы В штабе Ксении Собчак заявили, что уже собрали 100 тыс. подписей – необходимый минимум для ее выдвижения на президентские выборы. В то же время сбор резервных подписей "за Собчак" продолжится до 27 января, после чего они поступят на проверку в федеральный штаб, который до 31 января должен отдать их в ЦИК.
22.01.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин назвал Гайдаровский форум "собранием неудачников"
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации
В Кремле прокомментировали жалобу Зюганова о "шельмовании" кандидата от КПРФ
Руководство Тимирязевки сместило неугодного декана и подало в суд на "заговорщиков"
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 654

В Челябинске "дочка" Фортума хочет взыскивать долги за тепло через УК, в мэрии – против
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

капремонт, почтовый ящик, квитанция, побор, подъезд, тсж (2016) | Фото: xn----7sbabhdpeaona7bchj7btmi9u2b.xn--p1ai/

Единая теплоснабжающая организация в Челябинске АО "УТСК" предлагает отказаться от схемы, когда потребитель напрямую оплачивает услуги поставщика теплоэнергии, и привлечь к сбору средств управляющие компании. В свою очередь УК выступают против, настаивая на том, что при такой схеме не только компании могут оказаться банкротами, но и собственники остаться без тепла. В городской мэрии позицию управляющих компаний поддерживают и опасаются, что действия УТСК могут привести к коммунальному "коллапсу", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В Челябинске уже 10 лет действуют прямые договорные отношения потребителя с ресурсоснабжающей организацией. Такую систему могут внедрить по всей России – соответствующий законопроект уже принят в Госдуме в первом чтении. Однако УТСК решила эту схему в столице Южного Урала изменить. Чтобы решить проблему с задолженностью за поставленное тепло, которая составляет более 2 млрд рублей, в УТСК хотят отказаться от прямых договоров и перейти на расчеты через управляющие компании.

капремонт, почтовый ящик, квитанция, побор, подъезд, тсж(2016)|Фото: xn----7sbabhdpeaona7bchj7btmi9u2b.xn--p1ai/

УК с этим не согласны и решили обозначить свою позицию на пресс-конференции.

По словам гендиректора ООО УК "Ремжилзаказчик", председателя Правления Ассоциации "НП СРО ОУ МКД Южного Урала" Владимира Кудряшова, при прямых договорных отношениях отвечает собственник помещения, который не заплатил, а при расчетах через УК вводится коллективная ответственность.

"Если в доме 5% собственников не оплачивают, тогда вводится ограничение или прекращение поставки тепла. И это по закону, таким образом добросовестные плательщики будут зависеть от того как платят все", - отметил он.

Компании уже получили договоры, в которых заложена возможность отключения домов от теплоснабжения.

"У управляющей компании потребителем является многоквартирный дом, а не каждый собственник. И есть опасение, что в части решения каких-то проблем, организация будет ограничивать до определенного температурного режима подачу тепла. Это риск. Кроме того, мы уже сейчас втянуты в большие судебные процессы и переживаем за то, что независимо от того как будет принят федеральный закон, в рамках судебных процессов с таким монополистом, возможно, будет решение вопросов не в пользу УК и собственников", - отмечает гендиректор управляющей компании "МЖКО" Наталья Цинк.

По мнению представителей УК, собственники станут заложниками обстоятельств, когда в доме есть неплатежное население. А такое население в каждом доме составляет от 5% до 10%. Кроме того, управляющие компании будут вынуждены направлять 30-40% собранных коммунальных платежей на погашение долгов перед ресурсоснабжающей организацией.

"Под удар попадает каждый житель. 30-40% суммы, которая идет на ремонт подъезда, будет уходить на оплату долгов за отопление недобросовестных плательщиков. УК предлагает более понятную и надежную схему, когда неплательщик отвечает за свои долги сам перед русурсоснабжающей организацией, а ответственные плательщики получают услугу в полном объеме. Это более правильно и законно", - считает гендиректор ООО Компания "Жилкомсервис", член Правления Ассоциации "НП СРО ОУ МКД Южного Урала" Кирилл Ветхов.

Кроме того, новая система может привести к банкротству и самих управляющих компаний.

"Если мы будем тратить ежемесячно 30% сборов населения на погашения долгов, то через три-четыре месяца мы не сможем выплачивать зарплату своим работникам. Мы получим банкротство предприятий и получим хаос на рынке",- подчеркнул директор ООО УК "ПЖРЭУ Курчатовского района", член Правления Ассоциации "НП СРО ОУ МКД Южного Урала" Валерий Поликарпов.

С позицией УК согласны в администрации города.

"На протяжении 10 лет схема, которая была выработана по прямым платежам, показывала свою эффективность. А УТСК хочет иметь некую прокладку, я бы сказал "подушку безопасности" - если вы не заплатите, мы снимем с управляющей компании. Действительно мы можем получить в городе коллапс, а ряд УК разорится. Администрация поддерживает управляющие компании", - заявил он.

Челябинская ГРЭС, Фортум,(2016)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что 19 января состоялась встреча УК с УТСК, но сторонам не удалось договориться. Представители компаний отмечают, что город получил "супермонополиста", который начинает диктовать свои условия.

Проблему может решить принятия федерального закона, который сейчас рассматривается в Госдуме. Однако участники рынка опасаются, что его "благие намерения" может перечеркнуть одна фраза, которая есть в законопроекте, "прямые договоры могут быть по решению собственников, но с согласия ресурсоснабжающей организации". Такое согласие собственники могут и не получить.

Другие новости по темам: УТСК, коммунальные долги, Фортум, администрация Челябинска, УК,
22.01.2018 17:17 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
19:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинске "дочка" Фортума хочет взыскивать долги за тепло через УК, в мэрии – против
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+