Собянин заявил о передаче в ближайшее время первых домов для заселения участников программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о передаче первых домов для заселения участников программы реновации. Об этом он сообщил в ходе собрания Общественной палаты Москвы, передает "Интерфакс".

По его словам, передача первых пилотных домов будет осуществлена в ближайшее время. "Понятно, что дома в свое время в Москве строились не для программы реновации. Но, тем не менее, жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с жильем", - сказал мэр.

Как отметил Собянин, в настоящее время несколько таких домов реконструируют, ремонтируют согласно требованиям программы реновации.

"Это будет первый опыт. В течение года мы таким образом предоставим несколько десятков домов", - добавил столичный градоначальник.

Первый крупный этап программы начнется после того, как на стартовых площадках построят несколько сотен домов, добавил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа прошлого года. Жильцы домов подлежащих сносу получат квартиры в том же районе или денежную компенсацию.

Ранее министр строительства РФ Михаил Мень заявил, что если эффект от реализации программы реновации в Москве будет позитивным, то модель можно будет применить в ряде крупных городов. Среди таковых он назвал Екатеринбург и Сочи. При этом, глава Минстроя уточнил, что вернуться к вопросу можно будет примерно через два года.